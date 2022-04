JOURNÉES DE RENCONTRES DU FESTIVAL PHOTOGRAPHIE MON AMOUR Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle Journées de rencontres du Festival Photographie mon amour Un événement convivial, gratuit et ouvert à tous, propice au partage et aux échanges entre passionnés de photographie, artistes, amateurs et professionnels de l’image.

Ce festival éclectique est dédié aux différents champs de la photographie. Adeptes ou juste curieux, artistes en devenir ou déjà reconnus, tous les visiteurs sont conviés à s’approprier ce médium artistique. Les 30 avril et 1er mai à Bliiida auront lieu les journées de rencontres où seront organisés des conférences, des workshops, des animations de découverte tout public, des présentations d’artistes et de professionnels, une soirée de projection musicale, une bourse photo, plein de surprises… Des photographes et chercheurs nationaux traiteront de sujets variés.

Des stands permettront aux visiteurs de rencontrer des professionnels de l’image, de découvrir leurs activités et d’acheter sur place. Librairies spécialisées, associations, structure d’éducation à l’image, revendeurs, spécialistes des procédés anciens seront présents lors de ces 2 journées. Photographie mon amour est organisé par Bout d’essais en partenariat avec Photo-Forum, PixxelCult et Street photo Luxembourg. +33 7 68 78 01 81 https://monamour.photo/ Julia Fullerton-Batten

