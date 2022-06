Journées de présentation des scénarios du concours « Le Goût des Autres » à l’Arsénic Gindou, 8 juin 2022, Gindou.

Journées de présentation des scénarios du concours « Le Goût des Autres » à l’Arsénic Gindou

2022-06-08 09:30:00 – 2022-06-08 11:45:00

Gindou 46250 Gindou

Sur les 63 propositions reçues en décembre 2021, 8 groupes provenant de Blaye (Gironde), Brive (Corrèze), Gradignan (Gironde), Périgueux (Dordogne), Decazeville (Aveyron), Fitou (Aude), Labastide-Murat (Lot) et Montauban (Tarn-et-Garonne) ont été retenus en janvier 2022 et accompagnés dans l’écriture d’un scénario de court métrage par un·e professionnel·le de février à mai 2022 : Jacob Redman, Lou Tilly, Marthe Sébille, Véronique Puybaret, Erika Laxun, Jérôme Piot, Philippe Etienne et Laetitia Farkas Aubouy.

Ces 8 groupes finalistes viendront à Gindou présenter leur scénario en public et devant un jury de professionnels composé de Florence Bamba (réalisatrice), Marie-Pierre Brun (responsable régionale politique de la ville DREETS Nouvelle Aquitaine), Marie Chèvre (chargée de l’éducation aux images Occitanie films), Richard Nadal (fondateur d’UN “GENRE” de festival) et Rémy Tamalet (réalisateur).

Au terme de ces 2 journées, le 9 juin vers 14h30, le jury désignera le projet lauréat qui sera tourné avec les jeunes et une équipe professionnelle !

Ces journées sont ouvertes au public, entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Réservez votre place par email à accueil@gindoucinema.org

8 groupes de jeunes en lice pour gagner le concours « Le goût des autres » et réaliser leur film avec des pros !

Pour la 17e année, Gindou Cinéma a lancé en septembre 2021 son concours Le Goût des Autres qui a pour but d’agir auprès des jeunes dans la lutte contre les violences et préjugés racistes, antisémites, anti-LGBT. Il propose pour cela aux 12-18 ans d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine de s’exprimer sur le vivre ensemble en écrivant des courts métrages nourris du vécu des uns et des autres. L’idée principale est de se projeter dans une nouvelle relation à l’autre qui déconstruit les peurs et les stéréotypes et invite à penser les conditions d’une société plus fraternelle et inclusive.

accueil@gindoucinema.org

