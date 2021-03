Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 29630, Saint-Jean-du-Doigt Journées de Pont ar Gler : Trio Tony Pagano – Jazz Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: 29630

Saint-Jean-du-Doigt

Journées de Pont ar Gler : Trio Tony Pagano – Jazz, 13 mai 2021-13 mai 2021, Saint-Jean-du-Doigt. Journées de Pont ar Gler : Trio Tony Pagano – Jazz 2021-05-13 20:30:00 – 2021-05-13 Salle Kasino Côte de Pen ar C’hra

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Dans le cadre de la 10ème édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler, rendez-vous le 13 mai à 20h30 à la salle Kasino. Vous pourrez découvrir le Trio Tony Pagano -Jazz TONY PAGANO, SAXOPHONE TENOR, FRANÇOIS GALLIX, CONTREBASSE, LOTHAR, STEPHANE FOUCHER, BATTERIE Inspiré par Sonny Rollins et John Coltrane, le saxophoniste Tony Pagano a formé ce trio avec le batteur Stéphane Foucher et le contrebassiste François Gallix, il y a aujourd’hui vingt ans. Au répertoire formé de compositions originales s’ajoute un choix de standards post Be-Bop, de compositeurs tels que Sonny Rollins, Thelonious Monk ou John Coltrane. Tarifs :

– Forfait festival (pass pour les 8 concerts) : 75€

– Forfait 5 concerts : 50€

– Forfait 3 concerts : 30€

– Concert Salle Kasino adulte, tarif sur place : 15€

– Concert Salle Kasino réservation internet ou Office de tourisme Plougasnou : 13€

– Concert Salle Kasino tarif réduit (adhérent, demandeurs d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, membres associations partenaires) et tarif groupe (10 personnes) : 8€

– Gratuit pour les moins de 15 ans Réservation en ligne : https://www.pontargler.com Réservation à l’office de tourisme de Plougasnou

Place du Général Leclerc 29630 Plougasnou

Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

plougasnou@tourisme morlaix.bzh Également sur place 30 minutes avant le spectacle

