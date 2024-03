Journées de Pont ar Gler Sports & Elephants ! Salle Municipale Plougasnou, dimanche 2 juin 2024.

Journées de Pont ar Gler Sports & Elephants ! Salle Municipale Plougasnou Finistère

Dans le cadre de la 13è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler, venez écouter un concert en duo Jean-Baptiste Doulcet, piano et Steeve Brudey, voix.

Concert spectacle pour les enfants et les adultes

– Satie Sports et divertissements

– Improvisations entre piano et récitant, sur des textes choisis

– Francis Poulenc L’histoire de Babar

En lien avec l’esprit libre et joyeux de la musique française, ce programme pour tous les âges convoque l’humour comme antidote aux désespoirs des temps modernes et des guerres mondiales ; en 1914, Satie s’adonne au non-sens et à l’absurde avec Sports et divertissements , poésie ironique enchaînant les anecdotes musicales en 21 petites pièces, accompagnées de textes étonnants. Dès l’ouverture et son Choral inappétissant , c’est en Pays de Cocagne que nous emmène Satie alors que les canons commencent tout juste à tonner…

En 1940, Francis Poulenc, lui, combat la guerre par un art insouciant, d’une profondeur évidemment cachée ; d’après le texte de Jean de Brunhoff, Babar devient ce citoyen sage, consumériste, d’une société où tout fonctionne comme sur des roulettes. L’humanité est une sorte de thème faussement désespéré, et profondément émouvant derrière la candeur enfantine du fameux éléphant.

En complément, une série d’improvisations jouées et dites par les deux artistes en scène, viendront renforcer le lien de la musique et du texte, du comédien au pianiste, en faisant du théâtre à la Cocteau plus qu’une utopie identitaire ; un sacre du jeu sous toutes ses formes, ouvert à l’accident et à l’invention, à la poésie et à la surprise. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 16:30:00

fin : 2024-06-02

Salle Municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@pontargler.com

L’événement Journées de Pont ar Gler Sports & Elephants ! Plougasnou a été mis à jour le 2024-02-29 par OT BAIE DE MORLAIX