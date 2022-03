Journées de Pont ar Gler : poésie, Benoît Gréan Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez écouter Benoît Géran poète et musicien, lecture de poèmes et dédicace de Bleu Jour. Bleu jour a fait l’objet d’une édition d’art en 2022, dans laquelle le travail de Caroline Coppey est justement mis en valeur. Benoît tente de décrire la démarche de l’artiste dont la collaboration enrichit aussi PSA 14 et Extinctions. Les lectures de Benoît Gréan seront issues de ces livres consultables en ces lieux. Lecture complémentaire : Plainte amoureuse de Pierre Abélard, transcrite du latin par Benoît Gréan, poème mis en musique par Emre Sener dans une composition pour soprano, violon et harpe. Entrée libre.

contact@pontargler.com +33 6 14 38 63 38 http://www.pontargler.com/

