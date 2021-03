Journées de Pont ar Gler : poésie avec Felip COSTAGLIOLI, 15 mai 2021-15 mai 2021, Saint-Jean-du-Doigt.

Journées de Pont ar Gler : poésie avec Felip COSTAGLIOLI 2021-05-15 15:00:00 – 2021-05-15 Jardin du manoir de Pont ar Gler (près du camping municipal)

Saint-Jean-du-Doigt 29630

Dans le cadre de la 10è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 7 au 16 mai 2021, rendez-vous le samedi 15 mai à 15h00 dans le Jardin de Pont Ar Gler pour une performance poésie de Felip COSTAGLIOLI.

FELIP COSTAGLIOLI vit depuis 29 ans aux Etats-Unis dans le Minnesota. Il enseigne l’esthétique du cinéma à Saint-Cloud University et se consacre avec ses étudiants à l’étude des rapports féconds entre cinéma et poésie.

Il poursuit son travail d’écriture en catalan, français et anglais. Il est investi dans les possibilités collaboratives qu’offre le livre d’artiste. Il a publié 23 ouvrages de poésie aux éditions La Breu (Barcelona), L’Arrière-Pays, La Margeride, Serge Chamchinov, La Boucherie Littéraire, Vincent Rougier, Apeiron, Les Lisières, L’Atelier Du Hanneton ainsi qu’en revues.

Improvisations musicales sur les textes choisis.

Entrée libre.

