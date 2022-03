Journées de Pont ar Gler : ouverture du jardin botanique Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Journées de Pont ar Gler : ouverture du jardin botanique Saint-Jean-du-Doigt, 13 mai 2022, Saint-Jean-du-Doigt. Journées de Pont ar Gler : ouverture du jardin botanique près du camping municipal Manoir de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt

2022-05-13 13:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 près du camping municipal Manoir de Pont ar Gler

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Le manoir de Pont Ar Gler du XVème avec son jardin est situé en face de l’église de Saint-Jean-du-Doigt, haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge. Dans le cadre de la 11ème édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, le jardin botanique du manoir de Pont ar Gler à Saint-Jean-du-Doigt sera ouvert au public de 13h à 18h (fermé pendant les spectacles) et le vendredi à partir de 15h.

Inauguration le samedi 14 mai à 16h00. C’est là que se tiendra l’exposition d’arts plastique. Programme complet du festival sur : www.pontargler.com Le manoir de Pont Ar Gler du XVème avec son jardin est situé en face de l’église de Saint-Jean-du-Doigt, haut lieu de pèlerinage au Moyen-Âge. Dans le cadre de la 11ème édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, le jardin botanique du manoir de Pont ar Gler à Saint-Jean-du-Doigt sera ouvert au public de 13h à 18h (fermé pendant les spectacles) et le vendredi à partir de 15h.

Inauguration le samedi 14 mai à 16h00. C’est là que se tiendra l’exposition d’arts plastique. Programme complet du festival sur : www.pontargler.com près du camping municipal Manoir de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Saint-Jean-du-Doigt Adresse près du camping municipal Manoir de Pont ar Gler Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville près du camping municipal Manoir de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Departement Finistère

Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-doigt/

Journées de Pont ar Gler : ouverture du jardin botanique Saint-Jean-du-Doigt 2022-05-13 was last modified: by Journées de Pont ar Gler : ouverture du jardin botanique Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 13 mai 2022 finistère Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt Finistère