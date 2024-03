Journées de Pont ar Gler MittelEuropa Part 1 Salle Municipale Plougasnou, vendredi 24 mai 2024.

Dans le cadre de la 13è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler, venez écouter un concert en trio avec Jean-Baptiste Doulcet, piano, Vincent Lochet, clarinette et Stéphanie Huang, violoncelle.

– Ludvig van Beethoven Trio op.11

– Johannes Brahms Trio op.114

– Johachim Stutschewsky Hassidic Fantasy

Espace historique et lieu de culture européenne, la notion de Mitteleuropa a embrassé les influences à la fois germaniques, austro-hongroises et d’autres pays de l’Est européen comme la Roumanie ou la République tchèque.

En littérature, le mythe se fonde a posteriori sur la nostalgie d’un paradis perdu, la Sehnsucht allemande, topos exploité notamment par des exilés, ayant quitté la région pour des raisons politiques et artistiques. C’est Mann, Zweig et Musil qui vont incarner cette notion, et dont les dépassements auront eu des conséquences tout à fait musicales ; c’est d’ailleurs peut-être même la musique qui s’en saisira d’abord ! En mettant en miroir Beethoven comme chantre d’un romantisme et d’une dimension nouvellement humaniste et européenne de la musique, avec Brahms, son évolution logique, c’est Vienne qui se donne à voir en première partie, jusqu’à l’avènement de compositeurs et instrumentistes plus rares, comme Stutschewsky, juif ukrainien inspiré par la musique klezmer (que son père pratiquait). Sa destinée, qui l’a vu naître sous l’ancien Empire Russe et migrer de Leipzig à Vienne en passant par Zurich, indique jusqu’à sa mort à Tel-Aviv le puits de culture que les migrations européennes ont contenues tout en se saisissant de génies dont les influences externes ont forgé le caractère puissamment évocateur de la Mitteleuropa un Eden culturel et historique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:30:00

fin : 2024-05-24

Salle Municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@pontargler.com

