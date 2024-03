Journées de Pont ar Gler Love & Death Salle Municipale Plougasnou, samedi 25 mai 2024.

Dans le cadre de la 13è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler, venez écouter un concert en duo avec Jean-Baptiste Doulcet, piano et Connie Pharoah, alto.

– York Bowen sonate pour alto et piano en Do min.

– Leoš Janáček Sonate pour piano, 1.X.1905

– Frank Bridge 2 pièces pour alto et piano

– Sergueï Prokofiev extraits de Roméo et Juliette pour alto et piano

Programme romantique en diable, cette déclaration d’amour à mort joue sur les deux grands thèmes du romantisme maudit ; à la fois avec des œuvres britanniques, faisant écho à Connie Pharoah, et d’autres à l’Est de cet éden, la Russie du mage Prokofiev et du combattant politique Janacek. Bowen, compositeur anglais peu connu, est une sorte de génie fulgurant, presque brahmsien, dont la sonate pour alto donne à entendre l’étendue du talent et du sens de la structure. Bridge aussi, grande figure britannique, s’offre cœurs et âmes dans une écriture limpide, profondément inspirée. Roméo et Juliette, le plus beau couple maudit et transcendé par le sentiment d’amour, a fait l’objet de multiples adaptations depuis son origine shakespearienne ; et Prokofiev, qui l’a transformé en ballet légendaire en y voyant toute la dimension subversive du conte, trouvera la grâce de certains arrangeurs russes, notamment pour un Duo alto et piano fait de plusieurs tableaux extraits du ballet.

Janacek, lui, écrira l’énigmatique Sonate pour piano seul suite à la mort de l’ouvrier Pavlik le 1er octobre 1905, lors d’une manifestation en soutien à l’Université de Brno. Coups de mitraillettes, baïonnette, cette œuvre funèbre impressionnante ramène la musique à un art de la personnalisation et du propos politique, autant que poétique. Structurée en seulement deux mouvements ( Le pressentiment et La mort ), cette Sonate est une œuvre inoubliable, d’un lyrisme forcené, à même le pavé des rues, perclus de gestes musicaux et d’effets sidérants ; le chef-d’œuvre pour piano d’un autodidacte dont le génie restera une énigme qui défie la théorie. .

Début : 2024-05-25 19:30:00

Salle Municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@pontargler.com

