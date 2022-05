Journées de Pont ar Gler : Lecture Stradivarius Saint-Jean-du-Doigt, 14 mai 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

Journées de Pont ar Gler : Lecture Stradivarius Jardin du manoir de Pont ar Gler (près du camping municipal) Saint-Jean-du-Doigt

2022-05-14 – 2022-05-14 Jardin du manoir de Pont ar Gler (près du camping municipal)

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt

Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez écouter des extraits du livre sur Stradivarius par Pierre-Olivier Simon.

Les archives ne conservent que très peu d’éléments sur la vie personnelle du grand maître luthier Antonio Stradivarius. On pourrait imaginer qu’il est né au mauvais moment, probablement en pleine épidémie de peste noire, de parents incertains, sans antécédents musicaux, dans une géographie inconnue et une époque particulièrement trouble au niveau politique et sociétal.

Le va-et-vient des troupes d’occupation provoque un brassage qui porte le vecteur de propagation de ces idées neuves. La fin de la Renaissance italienne voit naître des idées nouvelles concernant les femmes et leur rapport à la société, à l’amour et à l’église. Le besoin des artistes de connaître les mécanismes gérants le corps pour pouvoir mieux l’exprimer. Le puissant besoin de comprendre ce monde suivant l’Hermès Trismégique des alchimistes :« Tout ce qui est en haut est semblable à tout ce qui est en bas ».

C’est dans ce contexte et grâce à une relation très privilégiée avec la Nature que Stradivarius arrivera à cette osmose avec elle et poussera la beauté et la puissance du son à son paroxysme.

Entrée libre.

Jardin de Pont Ar Gler.

contact@pontargler.com +33 6 14 38 63 38 http://www.pontargler.com/

