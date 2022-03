Journées de Pont ar Gler : Lecture et impro Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez écouter Catherine Urien et Jean-Baptiste Doulcet. Catherine Urien, écrivain et poète, lira des extraits de son roman L’œil du silence/Histoire de Max et Leonora.

Véronique lira des extraits de ses Contes. Elles seront accompagnées par Jean-Baptiste Doulcet qui improvisera au piano. Entrée libre.

