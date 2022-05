Journées de Pont ar Gler : lecture de poèmes

2022-05-15 – 2022-05-15 Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez écouter Koulihz Kedez, poète et Catherine Urien, écrivain et poète. Lecture à deux voix, français-breton, des poèmes extraits de divers recueils de Koulihz Kedez, lus en breton par Koulitz (traduction en français par Koulitz, lue par Catherine Urien). Entrée libre.

Jardin de Pont Ar Gler.

Jardin de Pont Ar Gler.

