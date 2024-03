Journées de Pont ar Gler French Connection P2 Salle Municipale Plougasnou, dimanche 2 juin 2024.

Journées de Pont ar Gler French Connection P2 Salle Municipale Plougasnou Finistère

Dans le cadre de la 13è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler, venez écouter un concert avec Emilie Callesen, violon, Augustinas Eidukonis, piano, Clara Petit, alto et Linnea Vikström, violoncelle.

– Ernest Chausson Quatuor avec piano en La majeur, op.30

– Otto Malling Quatuor avec piano en Do mineur, op.80

Toujours en lien avec le partenariat de la French Connection Academy, deux autres compositeurs en miroir de la France et du Danemark ; deux grands romantiques inspirés par l’effusion des sentiments et le lyrisme des cordes. Chausson, et son sublime Quatuor en la majeur, et Otto Malling, peu connu en France, compositeur à (re)découvrir de toute urgence!

Linnea Vikström, violoncelliste suédoise primée à la French Connection Academy, est invitée à partager ce concert en quatuor avec piano.uite au partenariat entre les Journées de Pont-ar-Gler et la French Connection Academy (située au Danemark), nous avons le plaisir d’inviter lors de plusieurs concerts quelques jeunes lauréats de l’académie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 19:30:00

fin : 2024-06-02

Salle Municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@pontargler.com

