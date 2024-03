Journées de Pont ar Gler French Connection P1 Salle Municipale Plougasnou, samedi 1 juin 2024.

Dans le cadre de la 13è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler, venez écouter un concert avec Emilie Callesen, violon, Gabriel Bernès, violoncelle et Augustinas Eidukonis, piano.

– Carl Nielsen Trio avec piano en Sol majeur FS 3i

– Gabriel Fauré Trio avec piano en Ré mineur op.120

– Rued Langgaard Fjeldblomster pour violon, violoncelle et piano

– Claude Debussy Sonate pour violoncelle et piano en Ré mineur

– Claude Debussy Nocturne & Scherzo pour violoncelle et piano

Suite au partenariat entre les Journées de Pont-ar-Gler et la French Connection Academy (située au Danemark), nous avons le plaisir d’inviter lors de plusieurs concerts quelques jeunes lauréats de l’académie.

Lors de ce concert, vous découvrirez le jeune lauréat violoncelliste français Gabriel Bernès, en trio avec la directrice de l’Académie Emilie Callesen et le pianiste Augustinas Eidukonis. L’académie mettant en lien la France et le Danemark, nous vous avons concocté un magnifique programme qui fait passerelle et évoque les liens entre l’Hexagone et le pays de la mer… Nielsen, grand admirateur de Debussy et de Ravel (en témoignent les lettres !), y sera mis en lumière grâce à une œuvre tout à fait étonnante un trio en hommage à… Haydn. C’est du moins la première chose qui puisse venir à l’esprit de cette œuvre d’une simplicité magnifique, et presque anachronique. Nielsen ayant poussé ensuite la métamorphose jusqu’à réfléchir à un avenir stylistique qui n’est pas sans évoquer, dans d’autres œuvres symphoniques ou pour piano, l’avant-garde d’un Stravinsky ou d’un Schönberg. Rued Langgaard, contemporain de Nielsen, est un expressif qui prend son envol à la fin du romantisme et de l’expression wagnérienne, jusqu’à prophétiser par la suite Ligeti et Messiaen. En regard, le maître Fauré et le sentiment d’un temps perpétuel, inscrit dans une tradition française du début du siècle, et Debussy, inventeur de formes et de sonorités jusqu’à la fin de sa vie. .

Salle Municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@pontargler.com

