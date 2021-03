Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 29630, Saint-Jean-du-Doigt Journées de Pont ar Gler : exposition d’arts plastiques Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: 29630

Saint-Jean-du-Doigt

Journées de Pont ar Gler : exposition d’arts plastiques, 13 mai 2021-13 mai 2021, Saint-Jean-du-Doigt. Journées de Pont ar Gler : exposition d’arts plastiques 2021-05-13 – 2021-05-16 près du camping municipal Jardin du manoir de Pont ar Gler

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Dans le cadre de la 10ème édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 7 au 16 mai 2021, rendez-vous dans le jardin botanique du manoir de Pont ar Gler à Saint-Jean-du-Doigt pour une exposition d’arts plastiques dans ce cadre bucolique et verdoyant : Jean-Luc Bourel (peintre), Bernard-Marie Lauté (peintre), Athali (peintre). Entrée libre de 14h30 à 18h (fermé pendant les spectacles). Programme complet du festival sur : www.pontargler.com Dans le cadre de la 10ème édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 7 au 16 mai 2021, rendez-vous dans le jardin botanique du manoir de Pont ar Gler à Saint-Jean-du-Doigt pour une exposition d’arts plastiques dans ce cadre bucolique et verdoyant : Jean-Luc Bourel (peintre), Bernard-Marie Lauté (peintre), Athali (peintre). Entrée libre de 14h30 à 18h (fermé pendant les spectacles). Programme complet du festival sur : www.pontargler.com

Détails Catégories d’évènement: 29630, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Saint-Jean-du-Doigt Adresse près du camping municipal Jardin du manoir de Pont ar Gler Ville Saint-Jean-du-Doigt