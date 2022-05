Journées de Pont ar Gler: Ensemble CROME

Journées de Pont ar Gler: Ensemble CROME, 15 mai 2022, . Journées de Pont ar Gler: Ensemble CROME

2022-05-15 20:00:00 – 2022-05-15 Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez découvrir l’ensemble CROME, jazz. Samuel Urscheler, saxophone, composition/arrangement, Pauline Boulanger, violoncelle, Anne-Sophie Olivier, violon, Arthur Traelnes, violon, Daniel Minten, alto Lauréats du concours du Lyceum International à Berne en Novembre 2021. L’ensemble CROME interprétera le programme « suites » Suite Oneiroi (Introduction-Morphée-Phobétor)

Suite Jìn bù (Jìn bù I-II, All We Desire, Jìn bù IV)

Suite Crossroads (Crossroads I-II)` Tarifs :

Forfait 8 concerts : 75€

Forfait 7 concerts : 65€ Adulte : 13€

Tarif réduit : 8€ (enfants de 15 à 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, adhérents sur présentation de la carte)

Gratuit pour les moins de 15 ans (doivent être accompagnés d’un adulte). Réservation en ligne : https://www.pontargler.com Réservation à l’office de tourisme de Plougasnou

Place du Général Leclerc 29630 Plougasnou

Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

plougasnou@tourisme morlaix.bzh Également sur place 30 minutes avant le spectacle (15€).

Salle Kasino – 29630 Saint-Jean-du-Doigt dernière mise à jour : 2022-03-17 par

