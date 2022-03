Journées de Pont ar Gler: Emmanuel Coppey Saint-Jean-du-Doigt, 14 mai 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

Journées de Pont ar Gler: Emmanuel Coppey Saint-Jean-du-Doigt

2022-05-14 – 2022-05-14

Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez découvrir Emmanuel COPPEY, violon, musique de chambre.

Emmanuel Coppey, Violon. Le violoniste français Emmanuel Coppey apparaît depuis ces dernières années comme l’un des musiciens prometteurs de sa génération. Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il a étudié avec Svetlin Roussev et Philippe Graffin, et de la Royal Academy of Music, où il a étudié avec le grand violoniste hongrois György Pauk, Emmanuel est actuellement Artiste en Résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth dans la classe d’Augustin Dumay.

Chambriste recherché, Emmanuel a joué avec Renaud Capuçon, Nelson Goerner, Marc Coppey, Miguel Da Silva, Augustin Dumay, Anna Vinnitskaya, Barbara Hannigan, Nicolas Baldeyrou, Claire-Marie Le Guay, François Salque, Guillaume Bellom, le Quatuor Adorno, Martin Beaver, Bertrand Chamayou, etc. dans certains des festivals européens les plus prestigieux.

Son répertoire va de la musique baroque à la musique contemporaine et il donne régulièrement l’intégrale des Sonates et Partitas de Bach. Il joue en Trio avec Piano avec Marc Coppey et Nour Ayadi, en Quatuor avec Piano avec Paul Zientara, Jaume Ferrer et Nour Ayadi, et en Duo pour Violon et Violoncelle avec Marc Coppey.

Il a aussi arrangé des pièces pour violon et piano, comme l’Ouverture Rosamunde de Schubert ou l’Apprenti Sorcier de Dukas.

Emmanuel interprétera l’intégrale des Sonates et Partitas de JS Bach Partie I.

Tarifs :

Forfait 8 concerts : 75€

Forfait 7 concerts : 65€

Adulte : 13€

Tarif réduit : 8€ (enfants de 15 à 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, adhérents sur présentation de la carte)

Gratuit pour les moins de 15 ans (doivent être accompagnés d’un adulte).

Réservation en ligne : https://www.pontargler.com

Réservation à l’office de tourisme de Plougasnou

Place du Général Leclerc 29630 Plougasnou

Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

plougasnou@tourisme morlaix.bzh

Également sur place 30 minutes avant le spectacle (15€).

Eglise Saint-Jean-du-Doigt – 29630 Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-03-17 par