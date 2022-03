Journées de Pont ar Gler: Duo violon-piano Saint-Jean-du-Doigt, 21 mai 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

Journées de Pont ar Gler: Duo violon-piano Saint-Jean-du-Doigt

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez découvrir Jean-Baptiste Doulcet, piano en duo avec Émilie Rønnenkamp Callesen, violon.

Ce programme original met l’accent sur le lien secret qui unit le plus vieux royaume du monde et notre chère terre fertile d’artistes : le Danemark et la France.

Pour diverses raisons, le Danemark et la Scandinavie en général ont produit des courants artistiques divers qui ont peu été exportés dans l’Europe romantique ou du début du siècle.

Suite à la rencontre d’Emilie Callesen (violon) et de Jean-Baptiste Doulcet (piano), cette interaction a été recréée, à la fois dans leurs voyages en Scandinavie mais aussi lorsqu’Emilie Callesen a rejoint Paris pour bâtir ce nouveau projet qui met en lumière le dialogue intrinsèque de la musique danoise et française, deux sociétés aux tempéraments différents et complémentaires. En approfondissant les recherches, les deux artistes se sont aperçus que Maurice Ravel, l’un de nos grands noms français du début du siècle, a en fait rencontré Knudåge Riisager, grande figure oubliée du romantisme danois à l’aune du XXème siècle. En lisant l’œuvre épistolaire de Ravel, les connexions sont en fait assez présentes ; rencontres, concerts en hommage aux compositeurs danois à Paris, questions fréquentes de Ravel sur le paysage artistique danois…

Tarifs :

Forfait 8 concerts : 75€

Forfait 7 concerts : 65€

Adulte : 13€

Tarif réduit : 8€ (enfants de 15 à 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, adhérents sur présentation de la carte)

Gratuit pour les moins de 15 ans (doivent être accompagnés d’un adulte).

Réservation en ligne : https://www.pontargler.com

Réservation à l’office de tourisme de Plougasnou

Place du Général Leclerc 29630 Plougasnou

Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

plougasnou@tourisme-morlaix.bzh

Également sur place 30 minutes avant le spectacle

Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-03-05 par