Journées de Pont ar Gler: duo musique de chambre Saint-Jean-du-Doigt, 13 mai 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

Journées de Pont ar Gler: duo musique de chambre Saint-Jean-du-Doigt

2022-05-13 – 2022-05-13

Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez découvrir le duo Clara ORIF, soprano et Emmanuel COPPEY, violon, musique de chambre.

Construit autour d’une formation de musique de chambre peu usitée, le violon et le chant, ce concert d’ouverture propose un voyage dans des univers profondément variés, allant de la légèreté à la plus grande profondeur et de la musique baroque à la modernité. Dans ce vaste spectre musical, vous retrouverez parfois des clins d’œil au reste de la programmation du festival comme une annonce de ses concerts suivants.

Comme prélude, le violoniste Emmanuel Coppey ouvrira joyeusement ce concert avec des extraits de la 3ème partita de Bach, œuvre résolument heureuse et dansante, comme une invitation à venir écouter l’intégrale des sonates et partitas qui aura lieu le surlendemain à l’église.

La soprano Clara Orif fera alors son entrée avec un court intermède plus léger, Neue liebe de Mendelssohn, dans un arrangement inédit pour violon et chant, qui chante la joie d’un amour nouveau.

Nous reviendrons ensuite à Kurtag et des extraits de ses Fragments de Kafka, recueil de courtes pièces contrastantes pour violon et soprano, certaines sombres et très intimes, d’autres empreintes d’humour et d’absurde, toutes au service de l’intelligibilité du texte et du questionnement sur le silence et la musique.

Nous traverserons ensuite la Manche pour découvrir la musique de Holst, sacrée et souvent modale, rappelant la Renaissance et explorant les textes liturgiques du moyen-anglais.

Toujours à Londres, nous découvrirons le jeune compositeur turc Emre Sener, dont une pièce sera créée pendant le festival, avec son lied Ich lebe mein Leben in Wachsenden Ringen, hommage à la poésie de Rilke et ses interrogations métaphysiques et créatives.

Enfin, nous terminerons ce tour d’horizon de la musique anglaise par Along the Field de Vaughan Williams, recueil de mélodies populaires évoquant la mélancolie des paysages automnaux de la campagne anglaise, les déceptions amoureuses, mais aussi la grivoiserie d’une jeune femme éconduisant son nouvel amant.

• György Kurtag – Signes, jeux et messages, extraits

• Felix Mendelssohn – 6 Gesänge, op. 19a, Neue Liebe

• György Kurtag – Fragments de Kafka

• Toussaint Bordet – 3 airs légers

• Holst Holst – 4 songs

• Emre Sener – Ich lebe mein Leben in Wachsenden Ringen

• Waughan Williams – Along the field

• Johann-Sebastian Bach

Tarifs :

Forfait 8 concerts : 75€

Forfait 7 concerts : 65€

Adulte : 13€

Tarif réduit : 8€ (enfants de 15 à 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, adhérents sur présentation de la carte)

Gratuit pour les moins de 15 ans (doivent être accompagnés d’un adulte).

Réservation en ligne : https://www.pontargler.com

Réservation à l’office de tourisme de Plougasnou

Place du Général Leclerc 29630 Plougasnou

Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

plougasnou@tourisme morlaix.bzh

Également sur place 30 minutes avant le spectacle (15€).

Salle Kasino 29630 Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-03-17 par