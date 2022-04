Journées de Pont ar Gler: Amour courtois Saint-Jean-du-Doigt, 14 mai 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

Journées de Pont ar Gler: Amour courtois Saint-Jean-du-Doigt

2022-05-14 – 2022-05-14

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt

Dans le cadre de la 11è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler du 13 au 22 mai 2022, venez découvrir Emmanuel COPPEY, violon, Marcel Cara, harpe, Clara Orif, soprano.

Marcel, Clara et Emmanuel interpréteront une sélection d’œuvres sur le thème de l’amour courtois parmi lesquelles deux créations de Mathieu Robert, inspiré du poème bleu de Benoît Gréan, et de Emre Sener

Marcel, Clara et Emmanuel interpréteront une sélection de mélodies allant du 12ème au 21ème siècle, sur le thème de la complainte amoureuse. Ils créeront également une œuvre pour violon, harpe et chant, du jeune et prometteur compositeur turc, Emre Sener, écrite spécialement pour ce concert, sur la Plainte amoureuse d’Abélard, traduite en français par le poète Benoît Gréan.

Camille Saint-Saëns – Violons dans le soir

Jules Massenet – Air du miroir

Massenet Massenet – Méditation de Thaïs

Abelard – Planctus 3’

Emre Sener – La Plainte amoureuse

Louis Spohr – 6 Deutschelieder, n°3, Töne

Charles Gounod – Où voulez-vous aller ?

Charles Gounod – Sérénade

Louis Spohr – Der Erbvertrag

Mikhaïl Glinka – The doubt

Willibald Glück – J’ai perdu mon Eurydice

Richard Strauss – Morgen!

Jues Massenet – Elégie

Joseph Haydn – 3 mélodies populaires écossaises

Pauline Viardot – La Mésange

Sergueï Rachmaninov – 4 songs op. 4

Franz Schubert – Zur Namensfeier des Herrn Andreas Sille

Tarifs :

Forfait 8 concerts : 75€

Forfait 7 concerts : 65€

Adulte : 13€

Tarif réduit : 8€ (enfants de 15 à 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, adhérents sur présentation de la carte)

Gratuit pour les moins de 15 ans (doivent être accompagnés d’un adulte).

Réservation en ligne : https://www.pontargler.com

Réservation à l’office de tourisme de Plougasnou

Place du Général Leclerc 29630 Plougasnou

Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46

plougasnou@tourisme morlaix.bzh

Également sur place 30 minutes avant le spectacle (15€).

Salle Kasino – 29630 Saint-Jean-du-Doigt

contact@pontargler.com +33 6 14 38 63 38 http://www.pontargler.com/

Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-03-17 par