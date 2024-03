Journées de Pont ar Gler American Dream Salle Municipale Plougasnou, vendredi 31 mai 2024.

Journées de Pont ar Gler American Dream Salle Municipale Plougasnou Finistère

Dans le cadre de la 13è édition du festival Les Journées de Pont Ar Gler, venez écouter un concert avec Jean-Baptiste Doulcet, piano, Emilie Callesen, violon et Gerbrich Meijer, clarinette.

– Aaron Copland Sonate pour clarinette et piano

– John Cage Sonate pour clarinette seule

– Aaron Copland Nocturne pour clarinette et piano

– Charles Ives Largo, S 73 (K. 2B8) pour violon, clarinette et piano

– Leonard Bernstein Sonate pour clarinette et piano

– Leonard Bernstein extraits de West Side Story (arr. pour clarinette et piano)

Qui n’a jamais rêvé de l’Amérique ? Terre de tous les fantasmes, des rêves les plus fous, pays du jazz, de la prohibition, Terre originelle des Indiens d’Amérique devenue industrie du cinéma …

Les Etats-Unis charrient tous les mythes fondateurs et bien des paradoxes ; la terre et le ciel en un geste. Mais derrière les lumières attrayantes se frayent mille ombres, et surtout une histoire culturelle souvent remise de côté. Pourtant, les Etats-Unis accueilleront Dvorak, qui deviendront le directeur du Conservatoire de New York, Ravel lors d’un grand voyage en bateau, et qui lui inspirera les couleurs vénéneuses de son Concerto en Sol, ou encore Bartok qui en tirera ses géniaux Contrastes . De même que l’Amérique des grands auteurs est souvent oubliée ; Miller, Steinbeck, Mailer, Jack London, Hemingway, Kerouac, Thoreau, Faulkner, McCullers, Bukowski, Truman Capote, Auster, Ellroy et tant d’autres… la musique, elle, n’a pas cessé de battre son plein en tout temps. Le jazz bien sûr, puis ensuite la musique répétitive, les constructivistes, les anticipateurs… Ives, grand moderniste, mais aussi le bien connu Gershwin et le génie orchestral de Bernstein, à la fois compositeur et chef d’orchestre. Mais qui continue de jouer la géniale Sonate pour clarinette de Copland, dont les premiers accords du piano résonnent comme une élégie à la Terre ? De tous les paradoxes, celui de la musique convient bien aux Etats-Unis, qui en fourmille de bien d’autres John Cage créa la musique du silence ( 4’33’’ ) alors que la polyphonie est profuse chez ses collègues, ou que d’autres font leur cinéma… il n’y a qu’à voir les absents du programme, John Williams, Philipp Glass, Samuel Barber… Bref, embarquez sur le ferry vers l’Outre-Atlantique ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:30:00

fin : 2024-05-31

Salle Municipale 37 Rue de Primel

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne contact@pontargler.com

L’événement Journées de Pont ar Gler American Dream Plougasnou a été mis à jour le 2024-02-29 par OT BAIE DE MORLAIX