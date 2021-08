JOURNÉES DE POÉSIE DE SOUBÈS Soubès, 14 août 2021, Soubès.

JOURNÉES DE POÉSIE DE SOUBÈS 2021-08-14 11:00:00 – 2021-08-14 21:00:00

Soubès Hérault Soubès

Depuis trois ans, les journées de poésie de Soubès donnent à entendre des voix nouvelles ou

reconnues, des voix françaises ou venues d’ailleurs.

Cette année, les 14 et 15 août, sous les platanes du jardin Gustette, Édith Azam, Michaël Glück,

Louis Lafabrié, Sylvie M, la poète colombienne Lucía Estrada (par la voix de Dominique

Delpirou), Marie Bronsard et Sonia Alland, partageront leurs textes avec vous. John O’Kane et

Alexandra Plays, Vincent Crépin et Delphine Chomel évoqueront en poèmes et musique

Angélique Ionatos.

Un hommage sera rendu à Bernard Noël, disparu en avril dernier, par Édith Azam et

Dominique Delpirou qui liront Retours de langue.

Tous les auteurs présents ont publié des livres dans la période récente, et ce sera l’occasion

pour le public de les découvrir.

La poésie, comme des petites lucioles qui nous offrent leur lumière fragile, est plus que jamais

indispensable en ces temps incertains.

Samedi 14 août

16h45 Ouverture

17h-17h30 : Michaël Glück

17h45-18h 30 : Sylvie M et Louis Lafabrié

21h : Soirée Bernard Noël

Dimanche 15 août

Matin

11h-11h30 : Édith Azam

11h45-12h15 : Lucía Estrada (Lecture Dominique Delpirou)

Après-midi :

17h-17h30 : Sonia Alland et Marie Bronsard

17h30-18h : Pour Angélica Ionatos. Participation de John O’Kane, Alexandra Plays, Delphine

Chomel, Vincent Crépin.

Pique-nique pour la soirée du 14.

Assistance limitée à 50 personnes. Consignes sanitaires en vigueur à cette date

Sur réservation.

Depuis trois ans, les journées de poésie de Soubès donnent à entendre des voix nouvelles ou reconnues, des voix françaises ou venues d'ailleurs

+33 6 49 57 24 11

+33 6 49 57 24 11

Edith Azam

