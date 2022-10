Journées de musique ancienne : Voce in coro

Grands chœurs de la musique baroque Grands chœurs de la musique baroque. Par l’ensemble vocal Finis Terrae dirigé Jean-Marc Labylle et So Myoung Lee, orgue. Programme du concert

Les plus beaux chœurs de la musique sacrée au 18e siècle sont magnifiés par l'orgue en basse continue. Des pages du « Miserere » de Jan Dismas Zelenka et de la « Cantate n°4 » de Jean-Sébastien Bach donnent la priorité au caractère religieux et dramatique des textes. La fugue magistrale du Dixit de Georges Friedrich Haendel et celles des deux grands motets (Dominus Regnavit, In Exitu Israel) de Jean-Joseph Cassanéa De Mondonville sont enveloppées d'une aura royale. Le chœur, par ses nombreuses interventions virtuoses, est l'axe principal de ce concert. D'autres pièces originales s'ajoutent au programme sous le signe d'une nouvelle approche, avec une floraison de timbres vocaux variés.

