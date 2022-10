Journées de musique ancienne : Une soirée concerto

2022-11-19 20:30:00 – 2022-11-19 22:00:00 L’ensemble baroque du conservatoire renoue avec les soirées concertantes. C’est un mélange de styles au cœur du programme. Entrelacs contrapuntiques à l’allemande, traits de virtuosité et mélodies à l’italienne d’une extrême beauté s’entremêlent dans ce programme où l’originalité réside aussi dans les combinaisons d’instruments solistes. Programme :

– Double concerto pour traverso et flûte à bec de Georg Philipp Telemann

– Cinquième concerto Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach

– Concerto pour orgue RV541 d’Antonio Vivaldi

– Symphonie pour cordes en Si mineur de Carl Philipp Emanuel Bach Musiciens : Arthur Soulès, Claire Chauvel, Malik Haudidier, Laure Juillard, Guillaume Laborde, Rui-Xian Liu (violons) ; Marie-Aude Guyon, Cécile Maudire (alti) ; Amandine Le Puil, (violoncelle) ; Jean-Michel Depret (contrebasse) ; Élodie Bouleftour (flûte à bec) ; Tomoko Uemura (traverso) ; Marta Gliozzi (orgue) ; Emmanuel Rousson (clavecin)

