Finistre L’ensemble Le Stelle célèbre la compositrice Barbara Strozzi. Barbara Strozzi est une compositrice passionnante. Ses œuvres s’élèvent au rang de celles écrites par ses contemporains masculins. Redécouverte depuis quelques années maintenant, son répertoire est entièrement dédié à la musique vocale, pour voix seule ou ensemble de chanteurs, dont les accents et les couleurs touchent immédiatement l’auditeur d’aujourd’hui. Le projet proposé ici s’articule autour de pièces pour soprano et basse continue, mais aussi de madrigaux arrangés pour soprano et ensemble instrumental. Accompagné de lectures de poèmes contemporains, ce programme musical plein de sensibilité et d’audace met à l’honneur la voix de soprano, mêlant répertoire profane et sacré. Il permet d’apprécier les qualités d’écriture de la « virtuosissima », qualifiée ainsi par le compositeur Nicolò Fontei en 1635. Ensemble Le Stelle : Lise Viricel (soprano), Parsival Castro (théorbe), Flore Seube (viole de gambe), Julie Dessaint, viole de gambe. +33 2 98 00 89 99 Rue du Château Auditorium du Conservatoire Brest

