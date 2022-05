Journées de l’orgue La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Journées de l’orgue La Chaise-Dieu – Abbaye, 10 août 2022, La Chaise-Dieu. Journées de l’orgue

La Chaise-Dieu – Abbaye, le mercredi 10 août à 18:30

**Mercredi 10 août à 18h30** Programme : Georg Muffat (1653-1704) Toccata settima Henry Purcell (1659-1685) Voluntary in G Voluntary in d minor Nicolas de Grigny (1672-1703) Ave Maris Stella (plein jeu – Fugue à 5 – Duo – Dialogue sur les grands jeux) Jean-François Dandrieu (1682-1738) : Flûtes Tierce en taille Claude Bégnigne Balbastre (1724 – 1799) Concerto en ré majeur (prélude – allegro – gavotte – allegro) Récital de Quentin Guérillot titulaire de l’orgue historique de la cathédrale de Saint-Denis. La Chaise-Dieu – Abbaye 2, place de l’Écho 43160 La Chaise Dieu France La Chaise-Dieu Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-10T18:30:00 2022-08-10T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu - Abbaye Adresse 2, place de l'Écho 43160 La Chaise Dieu France Ville La Chaise-Dieu lieuville La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Journées de l’orgue La Chaise-Dieu – Abbaye 2022-08-10 was last modified: by Journées de l’orgue La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu - Abbaye 10 août 2022 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire