Journées de l’orgue La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Journées de l’orgue La Chaise-Dieu – Abbaye, 9 août 2022, La Chaise-Dieu. Journées de l’orgue

La Chaise-Dieu – Abbaye, le mardi 9 août à 18:30

**Mardi 9 août à 18h30** Programme : Georg Freidrich Haëndel (1685-1759) Ouverture de Zadock the Priest (Transcription de Paul Goussot) Jean Adam Guilain (1680-1739) Suite pour le Magnificat du Quatrième ton alterné avec le plain-chant : Plein-jeu, Cromorne en taille, Duo, Basse de trompette, Trio, Dialogue, Petit plein-jeu Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Fuga sopra il magnificat, BWV 733 Nicolas de Grigny (1672-1703) : Hymne Verbum Supernum : Plein-jeu, Fugue, Dialogue, Basse de trompette Jehan Titelouze (1563-1633) Hymne Ave Maris Stella : Quatre versets Jean Philippe Rameau (1683-1764) Chaconne des Indes galantes Récital d’Emmanuel Arakelian, titulaire de l’orgue historique de Saint-Maximin la Sainte-Beaume. La Chaise-Dieu – Abbaye 2, place de l’Écho 43160 La Chaise Dieu France La Chaise-Dieu Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-09T18:30:00 2022-08-09T21:29:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu - Abbaye Adresse 2, place de l'Écho 43160 La Chaise Dieu France Ville La Chaise-Dieu lieuville La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Journées de l’orgue La Chaise-Dieu – Abbaye 2022-08-09 was last modified: by Journées de l’orgue La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu - Abbaye 9 août 2022 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu - Abbaye La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire