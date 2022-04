Journées de l’Europe 2022 : Projection-débat autour du film Great Freedom, en compétition pour le Prix LUX du public Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Journées de l’Europe 2022 : Projection-débat autour du film Great Freedom, en compétition pour le Prix LUX du public Auditorium de l’Hôtel de Ville, 7 mai 2022, Paris. Le samedi 07 mai 2022

de 13h30 à 16h00

. gratuit sous condition Merci de vous présenter 15 minutes avant le début du film. Après la projection, vous pourrez voter pour le film sur le site www.luxaward.eu. Entrée uniquement sur inscription.

Dans le cadre des Journées de l’Europe, le Parlement européen a le plaisir de vous convier à une projection du film Great Freedom du réalisateur autrichien Sebastian Meise, en lice pour le Prix LUX du public 2022. La projection se tiendra le 7 mai 2022 à 13h30 à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris. Le public présent sera ensuite invité à échanger sur le film avec Christophe Leparc, membre du Jury du Prix LUX, la députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield et Omar Didi, Président du MAG Jeunes LGBT+. À propos du film Great freedom Dans l’Allemagne d’après-guerre, Hans est emprisonné à maintes reprises pour son homosexualité. Il se voit systématiquement refuser la liberté pour avoir enfreint le paragraphe 175 du Code pénal allemand. La seule constante dans sa vie devient son compagnon de cellule de longue date, Viktor, un meurtrier condamné. Auditorium de l’Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact : https://ensemble.eu/fr/event/projection-de-great-freedom-2022-05-07-796/register https://www.facebook.com/events/1815542882111130 https://www.facebook.com/events/1815542882111130 https://ensemble.eu/fr/event/projection-de-great-freedom-2022-05-07-796/register

Parlement européen

