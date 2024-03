Journées de l’Environnement et du Développement Durable salle des fêtes de saint-aubin-lès-elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf, mercredi 3 avril 2024.

Journées de l’Environnement et du Développement Durable Venez participer à quatre jours d’événements, d’animations et d’ateliers dédiés à la préservation de l’environnement, du 3 au 6 avril. 3 – 6 avril salle des fêtes de saint-aubin-lès-elbeuf Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:30:00+02:00

Pour la première journée, L’Odyssée va proposer une journée intitulée « Mercredi fleuve à la médiathèque » avec des lectures sur le thème de l’eau et des fleuves, un quiz sur la Seine et les fleuves du monde, la décoration d’une goutte d’eau et la confection de bateaux en origami.

Deux journées sont réservées aux élèves des écoles élémentaires de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, les 4 et 5 avril, pour leur permettre de participer à des activités spécialement conçues pour les sensibiliser à l’importance de l’environnement et les encourager à devenir des citoyens responsables et engagés.

Les ateliers du samedi 6 avril, ouverts à tous de 10h à 17h, à la Salle des fêtes, offriront une opportunité à chacun de participer à l’événement et d’acquérir ensemble les gestes écologiques essentiels.

Nous vous invitons dès à présent à consulter le programme de l’événement.

salle des fêtes de saint-aubin-lès-elbeuf Rue Léon Gambetta, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://bit.ly/49MCEFQ »}]