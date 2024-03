Journées de l’environnement 2024 Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Batz sur mer, samedi 20 avril 2024.

Journées de l’environnement 2024 LES JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT DE BATZ-SUR-MER – 21 et 22 AVRIL Pour cette 4ème édition des Journées de l’Environnement de Batz-sur-Mer, retrouvez le « troc graines & plants », des stands … 20 et 21 avril Bourg de Batz 44740 Batz sur mer

Début : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T09:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

LES JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT DE BATZ-SUR-MER – 21 et 22 AVRIL

Pour cette 4ème édition des Journées de l’Environnement de Batz-sur-Mer, retrouvez le « troc graines & plants », des stands associatifs et de producteurs locaux, une conférence et des animations de sensibilisation…

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 AVRIL

EXPOSITION

« Energies marines renouvelables » Samedi de 10h à 18h et dimanche 10h à 12h | Salle des Fêtes

Cette exposition pédagogique grand public est mise à disposition par la Fondation OPEN-C. Venez découvrir au travers de dix panneaux explicatifs où en est la recherche sur les Energies Marines Renouvelables, les différentes technologies dans l’éolien offshore, la récupération de l’énergie des vagues et celle des courants.

>> Entrée libre.

SAMEDI 20 AVRIL

9h à 13h | Esplanade Salies-de-Béarn.

Restauration et buvette sur place avec « Roule ta galette »

Troc aux graines et aux plants

L’association « le Potager de Marianne » propose une matinée de troc de graines et de plants. Venez avec vos boutures, vos plants et vos semis pour échanger ceux que vous avez, avec ceux proposés sur place ! Pensez-bien à écrire sur des étiquettes la variété de vos graines ou de vos plants avant de les troquer !

Stands de sensibilisation à l’environnement : des associations « Transition en côte sauvage », « Decos », la « Recyclerie maritime », les Chasseurs de Batz-sur-Mer, la librairie « La Gède aux livres », ainsi que des producteurs et créateurs locaux. Retrouvez également une démonstration de traite et des tours à dos d’âne (tarif sur place) par la P’tite Ferme de Mélie.

Balade nature & atelier cuisine de plantes – 10h à 12h30

La guide Fanny CHAIGNEAU propose une balade nature guidée à la découverte des plantes sauvages de Batz-sur-Mer, puis un atelier qui permettra de les cuisiner et les déguster en amuse-bouche.

>> Inscription auprès de Fanny Chaigneau : 06.59.32.67.39

fchaigneau@outlook.fr

ATELIER Fresques de la Biodiversité et du Climat 14h – 17h | Espace Jean FRÉOUR

Par Transitions en côte sauvage et Decos Ateliers ludiques, collaboratifs et accessibles à tous, permettant de : Fresque du climat : comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés au dérèglement climatique ; fresque de la biodiversité : découvrir l’aspect systémique

de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade.

>> Inscriptions : tecs.transitions@gmail.com

CONFÉRENCE – 18h à 20h | Salle des Fêtes

“Le potentiel des énergies marines renouvelables pour la transition énergétique”. Par Aurélien BABARIT, chercheur à l’école Centrale de Nantes. Couvrant les deux tiers de la surface du globe, les océans recèlent de formidables sources d’énergies durables. Après un rappel des enjeux de la transition énergétique, cette conférence exposera le potentiel énergétique de la mer, les technologies actuellement utilisées et celles qui pourraient advenir.

DIMANCHE 21 AVRIL – PROTÈGE TA PLAGE

Avec la Recyclerie Maritime – Port Saint-Michel

La Recyclerie Maritime sensibilise à la protection des océans en offrant une seconde vie au matériel nautique. Pour cette matinée « protège ta plage » elle propose :

Nettoyage de plages 10h à 12h30 Pas besoin de s’inscrire au préalable.

Apportez vos gants, les sacs-poubelles sont fournis par la commune qui se charge ensuite de l’enlevage des déchets récoltés. Venez en famille pour participer à cette opération citoyenne qui prend soin de notre environnement !

Découverte de l’estran 11h30 à 12h30

L’estran constitue un biotope spécifique qui abrite de nombreux sous-habitats naturels, que peu d’enfants connaissent. Avec « Alex le professeur », apprenons à le connaître pour mieux le protéger !

>> Gratuit – Inscription sur place.

Pique-nique convivial 12h30 à 14h30

Venez participer en famille au concours du pique-nique zéro déchet ! Cet amusant concours récompensera les paniers repas les plus vertueux. Qui sera le plus inventif ? Adieu au plastique ! Couverts en bambou, pailles en inox mais aussi feuilles de cire d’abeille ou bento box pour les

sandwichs. Pourquoi pas aussi le zéro déchet dans les assiettes ? Du pain perdu avec le pain de la veille, une salade de restes… Sans oublier de faire attention à la provenance des produits et leur mode de production. L’important c’est d’essayer d’y penser !

