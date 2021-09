Paris Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université Paris Journées de l’Entrepreneuriat et de l’Engagement Etudiant Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journées de l’entrepreneuriat et de l’engagement étudiant ——————————————————— Les Journées de l’entrepreneuriat et de l’engagement étudiant visent à encourager et valoriser l’engagement et l’entrepreneuriat étudiant auprès de la communauté étudiante de Sorbonne Université. L’édition 2021 se déroule dans le cadre de la semaine Créativ’ avec Pépite Sorbonne Université. ### Programme [[https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/journees-de-lentrepreneuriat-et-de-lengagement-etudiant](https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/journees-de-lentrepreneuriat-et-de-lengagement-etudiant)](https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/journees-de-lentrepreneuriat-et-de-lengagement-etudiant) **Webconférence : « Peut-on encore innover ? »** Mardi 5 octobre, à 12h – Chaine Youtube de Sorbonne Université _Animée par l’association étudiante Connectome In Science (Amin Benadjal ; Président)_ Intervenants : * L’association étudiante ABIOSUP * Enguerrand DUCOURTIL, Alumni Pépite Sorbonne Université * Benjamin BARKAT, Alumni Pépite Sorbonne Université **Webconférence : « Je veux me lancer ! Comment je m’y prends ? »** Mardi 5 octobre, à 17h30 – Chaine Youtube de Sorbonne Université _Animée par l’association étudiante Junior Sorbonne Université_ Intervenants : * L’association étudiante Connectome In Science représentée par Amin Benadjal ; Séverine Grinberg * Danisha OKOULAMBOUROU, Alumni Pépite Sorbonne Université **Webconférence : « L’engagement étudiant à Sorbonne Université »** Mercredi 6 octobre à 12h30 – Chaine Youtube de Sorbonne Université _Animée par l’association étudiante SGMI_ Intervenants : * Véronique BÉRÉZIAT – Maitre de Conférences en Pysiologie-HDR à Sorbonne Université ; responsable de l’UE Engagement de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université * David IZIDORE – Vice-doyen « Vie de campus et Initiatives étudiantes » de la Faculté des Sciences et Ingénierie * Hugo GALIM – stagiaire au sein de la Direction de la vie étudiante ; ex-Président de l’association étudiante Symbiose 6 * Sophia RICHARD – Cheffe des initiatives étudiantes au sein de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université ; ex-Présidente de l’association étudiante « Je Science donc Je suis » **Webconférence : « Artistes et chercheurs : l’innovation en commun »** Mercredi 6 octobre à 17h30 – Chaine Youtube de Sorbonne Université _Animée par Mathieu Vidard, Journaliste et animateur radio chez France Inter_ Intervenants : * Fabrice Hybert : Plasticien, Fabrice Hybert réfléchie les rapports possibles entre nature et économie, sciences et entrepreneuriat, à travers une oeuvre prolifique faite de peinture, dessins, collages, vidéos, etc., * Emmanuelle Rosso : Professeure à Sorbonne Université – équipe-projet Humanités numériques de l’institut des sciences du calcul et des données (ISCD – Sorbonne Université) / Rome et ses renaissances : Art, archéologie, littérature, philosophie (Sorbonne Université) * Pascal Frey : Professeur Sorbonne Université, directeur de l’institut des sciences du calcul et des données (ISCD – Sorbonne Université) → Ces deux chercheurs se sont unis dans un projet innovant et d’envergure visant à rénover le théâtre antique d’Orange. Une conférence a été réalisée à ce sujet à Sorbonne Université “Le théâtre antique d’Orange : des méthodes de calcul pour l’archéologie” : [[https://youtu.be/tNJJm-EK6Hg](https://youtu.be/tNJJm-EK6Hg)](https://youtu.be/tNJJm-EK6Hg) * Arthur Baude : designer, créateur d’images, qui se présente comme « éleveur de machines ». → [[http://www.arthurbaude.com/](http://www.arthurbaude.com/)](http://www.arthurbaude.com/)

