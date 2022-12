Journées de l’association « Un don pour donner la vie » Tourouvre au Perche, 1 avril 2023, Tourouvre au Perche .

Journées de l’association « Un don pour donner la vie »

AUTHEUIL Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche Orne Salle Robert Giffard AUTHEUIL

2023-04-01 15:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Salle Robert Giffard AUTHEUIL

Tourouvre au Perche

Orne

L’association « Un don pour donner la vie », a été créée en 2012 dans le but de financer la construction d’une maternité à Moanda, ville du canton de Boma, en République Démocratique du Congo afin que les femmes y accouchent dans la dignité, avec le plus de sécurité possible. Après la réalisation de cette maternité, l’association espère pouvoir financer la construction d’un dispensaire, d’un laboratoire de biologie et d’une école. C’est pour cela que l’association organise, comme durant ces journées, une exposition-vente d’aquarelles, d’huiles, de confitures et de miel.

L’association « Un don pour donner la vie », a été créée en 2012 dans le but de financer la construction d’une maternité à Moanda, ville du canton de Boma, en République Démocratique du Congo afin que les femmes y accouchent dans la dignité, avec le plus de sécurité possible. Après la réalisation de cette maternité, l’association espère pouvoir financer la construction d’un dispensaire, d’un laboratoire de biologie et d’une école. C’est pour cela que l’association organise, comme durant ces journées, une exposition-vente d’aquarelles, d’huiles, de confitures et de miel.

andre.marie-claude@orange.fr +33 2 33 25 63 52

Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-12-09 par