JOURNÉES DE L’ARTISANAT À BELLEVILLE, 9 & 10 OCTOBRE 2021 Quartier de Belleville, 9 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 au 10 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 14h à 19h

gratuit

Portes ouvertes des ateliers d’artisans, démonstrations de savoir-faire, tables rondes et expositions au coeur de la ville dans le quartier emblématique de Belleville.

Durant deux journées, les Artisans de Belleville ouvrent leur porte au public pour des échanges, du partage, de la découverte et une mise en lumière de savoir-faire exceptionnels au cœur de Paris ! .Portes Ouvertes, démonstrations de savoir-faire, tables rondes, expositions : l’évènement devenu incontournable attire un large public, très diversifié.

60 artisans vous invitent …

Qu’ils soient bijoutiers, céramistes, couturiers, créateurs de mode, créateurs d’objets, doreurs, ébénistes, encadreurs, graveurs, luthiers, menuisiers, métalliers, modistes, plissiers, relieurs, restaurateurs d’objets d’art, selliers-maroquiniers, tapissiers, sérigraphes, vitraillistes…. tous ont à cœur de faire partager leur passion et leur création et ouvrent leurs portes exceptionnellement les 9 et 10 octobre prochains. Défendre l’activité au cœur de la ville et favoriser la transmission des savoir-faire sont les maitres mots des Journées de l’Artisanat à Belleville.

Deux journées pour découvrir ces métiers qui animent encore aujourd’hui nos quartiers. Entre tradition et innovation, les Artisans de Belleville se regroupent pour mettre en lumière l’importance de la préservation des machines et des outils et de la production locale. Ils contribuent à la création d’une nouvelle dynamique autour de l’activité au cœur de la ville.

Quartier de Belleville 27 rue Piat Paris 75020

Contact :Artisans de Belleville 06 15 46 59 34 contact@artisansdebelleville.fr http://www.artisansdebelleville.fr http://www.facebook.com/journeesartisanatbelleville http://www.twitter.com/ArtisanatBelleV

