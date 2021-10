Journées de l’Architecture à Chauny Chauny, 16 octobre 2021, Chauny.

Journées de l’Architecture à Chauny 2021-10-16 – 2021-10-17

Chauny Aisne Chauny

Dans le cadre des journées de l’architecture, Art déco et compagnie et le CAUE de l’Aisne vous invite les 16 et 17 octobre à venir découvrir l’Art Déco à Chauny et ses plus beaux détails.

Exposition photos de 10h à 18h

Chauny Art Déco Details

Visite guidée le 16 Octobre 14h

Infos et réservations Frédérique Alain 03.23.79.00.03

Pass sanitaire obligatoire

+33 3 23 79 00 03

journees de l’architecture

