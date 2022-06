Journées de l’archéologie – visite guidée spéciale Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Journées de l’archéologie – visite guidée spéciale Musée des Plans-Reliefs, 17 juin 2022, Paris. Du vendredi 17 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 :

vendredi, samedi, dimanche

de 17h00 à 18h00

vendredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 17h00

vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

. gratuit sous condition Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée. Réservation : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr

Suivez les guides-conférencier.e.s du musée pour découvrir comment maquettes historiques et archéologie font bon ménage ! Découvrez comment les plans-reliefs, collection unique au monde de maquettes réalisées entre le 17e et le 19e siècle, peuvent aujourd’hui servir l’archéologie en tant que témoins de l’histoire et de l’évolution des places fortifiées : des dernières fouilles au Mont Saint-Michel aux vestiges de la citadelle du château-Trompette (disparue) à Bordeaux, en passant par les anciennes fortifications de Bayonne. >> 17, 18, 19 juin à 15h, 16h, 17h. >> Durée : 1h. SUR RESERVATION Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/individuels# pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/ http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/individuels#

(c) Musée des Plans-Reliefs, G. Froger Visite pour les Journées de l’archéologie

