JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE Puisserguier, 17 juin 2022, Puisserguier.

JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE Puisserguier

2022-06-17 – 2022-06-19

Puisserguier Hérault Puisserguier

Replongez dans l’histoire et venez assister aux journées de l’archéologie avec visites commentées et différentes animations au château de Puisserguier les 17, 18 et 19 Juin.

+33 6 62 14 70 96

Puisserguier

dernière mise à jour : 2022-05-11 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN