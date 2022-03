Journées de l’Archéologie – Conférnce : l’occupation antique dans le Haut-Jura central Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Journées de l’Archéologie – Conférnce : l’occupation antique dans le Haut-Jura central Pontarlier, 18 juin 2022, Pontarlier. Journées de l’Archéologie – Conférnce : l’occupation antique dans le Haut-Jura central Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier

2022-06-18 – 2022-06-18 Musée Municipal 2 Place d’Arcon

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Proposé par le Musée Municipale de Pontarlier, dans le cadre des journées européennes de l’archéologie.

Ancienne étudiante à l’Université de Franche-Comté et aujourd’hui archéologue, Lise Lefèvre a étudié les collections archéologiques du Musée dans le cadre de son Master. À cette occasion, elle nous présente les résultats de ses recherches. musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 16 https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infos-pratique-2 Proposé par le Musée Municipale de Pontarlier, dans le cadre des journées européennes de l’archéologie.

Ancienne étudiante à l’Université de Franche-Comté et aujourd’hui archéologue, Lise Lefèvre a étudié les collections archéologiques du Musée dans le cadre de son Master. À cette occasion, elle nous présente les résultats de ses recherches. Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Musée Municipal 2 Place d'Arcon Ville Pontarlier lieuville Musée Municipal 2 Place d'Arcon Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Journées de l’Archéologie – Conférnce : l’occupation antique dans le Haut-Jura central Pontarlier 2022-06-18 was last modified: by Journées de l’Archéologie – Conférnce : l’occupation antique dans le Haut-Jura central Pontarlier Pontarlier 18 juin 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs