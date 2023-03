Journées de l’Archéologie – Conférence : Résultats de fouille des Gravilliers Musée Municipal Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Journées de l’Archéologie – Conférence : Résultats de fouille des Gravilliers Musée Municipal, 16 juin 2023, Pontarlier . Journées de l’Archéologie – Conférence : Résultats de fouille des Gravilliers 2 Place d’Arcon Musée Municipal Pontarlier Doubs Musée Municipal 2 Place d’Arcon

2023-06-16 – 2023-06-16

Musée Municipal 2 Place d’Arcon

Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Proposé par le Musée Municipale de Pontarlier, dans le cadre des journées européennes de l’archéologie.

Présentation des résultats de la fouille des Gravilliers, période mérovingienne, avec Michiel Gazenbeek, archéologue à l’INRAP, en charge de la fouille sur le site des Garvilliers à Pontarlier. L’Inrap à mis au jour un important habitat des VIe-VIIe siècles. musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 16 https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infos-pratique-2 Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Pontarlier Doubs Musée Municipal 2 Place d'Arcon Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville Musée Municipal 2 Place d'Arcon Pontarlier

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier /

Journées de l’Archéologie – Conférence : Résultats de fouille des Gravilliers Musée Municipal 2023-06-16 was last modified: by Journées de l’Archéologie – Conférence : Résultats de fouille des Gravilliers Musée Municipal Pontarlier 16 juin 2023 2 Place d'Arcon Musée municipal Pontarlier Doubs Doubs Musée Municipal Pontarlier

Pontarlier Doubs