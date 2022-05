Journées de l’Archéologie – Atelier : La musique à la préhistoire, 19 juin 2022, .

Journées de l’Archéologie – Atelier : La musique à la préhistoire

2022-06-19 – 2022-06-19

EUR 0 0 Proposé par le Musée Municipale de Pontarlier, dans le cadre des journées européennes de l’archéologie.

Rhombe, crécelle, conque… les femmes et les hommes de la préhistoire fabriquaient déjà des instruments de musique. Découvre en famille ces instruments et les pratiques artistiques des populations préhistoriques et fabrique à ton tour un sifflet globulaire.

Dès 5 ans. Environ 30 minutes.

