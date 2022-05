JOURNÉES DE LA ROSE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

JOURNÉES DE LA ROSE Doué-en-Anjou, 14 juillet 2022, Doué-en-Anjou. JOURNÉES DE LA ROSE Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

2022-07-14 – 2022-07-14 Rue des Arènes Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire 12.5 12.5 EUR Au programme : n• Concours international d’art floral, n• Démonstrations autour de la rose et conseils de professionnels, n• Animations musicales, n• Concours de la plus belle rose, n• Exposition de roses de jardin en caves troglodytiques. Laissez-vous séduire par l’événement incontournable autour de la fleur emblématique de Doué-la-Fontaine : Les Journées de la Rose. Participez à quatre jours de fête dans les fameuses arènes et leurs caves troglodytiques. journeesdelarose@gmail.com http://www.journeesdelarose.com/ Au programme : n• Concours international d’art floral, n• Démonstrations autour de la rose et conseils de professionnels, n• Animations musicales, n• Concours de la plus belle rose, n• Exposition de roses de jardin en caves troglodytiques. Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Ville Doué-en-Anjou lieuville Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

JOURNÉES DE LA ROSE Doué-en-Anjou 2022-07-14 was last modified: by JOURNÉES DE LA ROSE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou 14 juillet 2022 Doué-en-Anjou maine-et-loire

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire