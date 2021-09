Journées de la Nature 31450 odars, 11 septembre 2021, Odars.

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à 31450 odars

11 Septembre 2021: A partir de 10h, récolte de déchets dans les rues d’Odars avec l’association Echo Papillon, les bénévoles sont les bienvenus. 12 Septembre 2021: 10h – Marché de producteurs locaux; – Randonnée pédagogique sur les chemins d’Odars guidée par le Foyer Rural, ouvert à tous sans inscription. 11h – Inauguration de l’atelier municipal, de la 5ème classe et des panneaux solaires de l’école, par Monsieur Le Maire Patrice Arséguel, en présence de personnalités régionales et départementales. 12h – Discours, arbre symbole, apéritif offert par la Mairie; – Grillades et boissons par le Comité des Fêtes, la Chasse, LEO et JOE. 14h – Animations et ateliers participatifs enfants et adultes: la vie d’une ruche, la biodiversité, les saisons au jardin, feuilles et empreintes, l’éclairage public, l’agroforesterie, les arbres remarquables d’Odars, vente de plantes et de nichoirs, démonstration de teinture au bleu pastel, compostage, paillage, la charte du hérisson **Haute-Garonne Environnement réalisera des animations autour de son nouvel outil Biodiversité au coeur de nos vies !** **Un expert en énergie du Conseil départemental pourra également vous conseiller sur tous vos projets de rénovation.**

Organisé par la Commune d’Odars

31450 odars 31450 Odars Odars Haute-Garonne



