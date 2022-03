Journées de la Micro – et de la Nanophotonique 2022 au C2N / Micro – and Nanophotonics Days 2022 at the C2N Centre de nanosciences et de nanotechnologies – C2N Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

**Le C2N organise les Journées de la Micro – et de la Nanophotonique 2022 les 30 et 31 mars**. **Cet atelier scientifique de 2 jours qui couvrira un large éventail de thématiques en photonique, vise à établir une synergie internationale autour du C2N, qui accueille l’un des plus grands départements de recherche européens en photonique, et à rassembler les chercheurs les plus éminents du domaine**. L’événement vise également à **promouvoir le transfert de connaissances entre les différentes branches de la photonique**, et est conçu pour fournir un forum international où les principaux chercheurs du monde entier présentent et discutent de leurs derniers résultats et des défis futurs. **Les chercheurs dans le domaine de la photonique de la région Paris-Saclay et de l’Île-de-France sont les bienvenus à cet atelier**, qui comprendra une visite des installations du C2N (laboratoires de photonique et salle blanche de 2900 m²). La participation à la MND 2022 est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Notez que l’inscription ne peut se faire qu’avec un compte SciencesConf.org. Par conséquent, si vous en avez un, veuillez l’utiliser, sinon, veuillez en créer un. * **Intervenants principaux** Cet atelier sera organisé autour de conférences (1h) données par des orateurs de renommée internationale qui introduiront leur sujet de recherche et présenteront leurs dernières avancées. **Markus ASPELMEYER** (Universitat Wien) **Roel BAETS** (Université de Gand) **Ursula KELLER** (ETH Zurich) **Anne L’HUILLIER** (Université de Lund) **Michel ORRIT** (Université de Leiden) **Clivia SOTOMAYOR-TORRES** (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia – ICN2) **Eli YABLONOVITCH** (Université de Californie – Berkeley) * **Intervenants invités** Les présentations invitées seront données par des chercheurs locaux : **Jacqueline BLOCH** (Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie – C2N) **Sara DUCCI** (Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques – MPQ) **Sylvain GIGAN** (Laboratoire Kastler-Brossel – LKB) **Jean-François ROCH** (Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces – LuMIn) * **Organisateurs** Rémy BRAIVE (Equipe TONIQ, C2N – Université de Paris – IUF) Daniel LANZILLOTTI-KIMURA (Equipe GOSS,C2N – CNRS) **Date limite d’inscription** : Mercredi 23 mars 2022 à 23h59 (heure de Paris).

