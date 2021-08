Menton Menton Alpes-Maritimes, Menton Journées de la Mer : Sortie observation des cétacés Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Journées de la Mer : Sortie observation des cétacés Menton, 28 août 2021, Menton. Journées de la Mer : Sortie observation des cétacés 2021-08-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-29 17:00:00 17:00:00 Vieux port de Menton Quai Napoléon III

Menton Alpes-Maritimes EUR Une sortie en mer avec SOS Grand Bleu s’accompagne d’une action pédagogique : vous apprendrez à identifier les différentes espèces de cétacés, découvrirez leur mode d’alimentation, de reproduction, de migration et comprendrez les dangers qui les menacent. info@menton-riviera-merveilles.fr +33 4 83 93 70 20 https://www.menton-riviera-merveilles.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-16 par

