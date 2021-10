Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Journées de la Généalogie – La Guerre oubliée de 1870 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Journées de la Généalogie – La Guerre oubliée de 1870 Saint-Maixent-l’École, 9 octobre 2021, Saint-Maixent-l'École. Journées de la Généalogie – La Guerre oubliée de 1870 2021-10-09 – 2021-10-10

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Cette quatrième édition des Journées de la généalogie portera sur la guerre franco-prussienne de 1870.

Durant ces deux jours vous pourrez participer à des conférences, visites, ateliers, expositions.

Il vous sera également proposé de visiter le musée militaire du sous-officier. Ouverture sans interruption :

