Casino municipal / MOP / Forêt Face au réchauffement climatique, quelle évolution pour notre patrimoine forestier et son mode de production ? Quelle forêt pour demain ?

Telles sont les questions posées à l’occasion de cette première édition des Journées de la forêt. Venez découvrir le collage de Tim Frager issu d’un projet artistique éphémère consistant à peindre dans différentes cités du monde, une série d’arbres souvent symboliques du territoire d’accueil. À Capbreton, nous vous donnons rendez-vous dans le Jardin de la MOP pour découvrir l’œuvre qui fera écho à un arbre de notre région, mais lequel ?

L’occasion également d’admirer les créations des élèves du collège Saint-Joseph et de l’école Saint-Exupéry réalisées lors d’ateliers encadrés par Tim Frager. Gratuit / Renseignements : 05 58 41 97 02 Du jeudi 16 au mardi 21 mars 2023

