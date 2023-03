JOURNÉES DE LA FORÊT – « Quelle forêt pour demain à Capbreton ? Place de la Liberté Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Landes EUR Du jeudi 16 au mardi 21 mars 2023

Casino municipal / MOP / Forêt Face au réchauffement climatique, quelle évolution pour notre patrimoine forestier et son mode de production ? Quelle forêt pour demain ?

Telles sont les questions posées à l’occasion de cette première édition des Journées de la forêt. À travers des conférences-débats, ateliers, installation artistique, sorties et balades en forêt, cet évènement vise à nous interroger collectivement sur l’avenir de la forêt, à présenter les acteurs de notre territoire, à sensibiliser et à valoriser notre patrimoine naturel. Au programme : Conférence-débats : « Quelle forêt pour demain à Capbreton ?

avec l’ONF, le Conservatoire du littoral, le CNPF, ProSilva

Samedi 18 mars – 10h > 12h30

Casino municipal [ Salle Ph’Art ] / Gratuit

