JOURNÉES DE LA FORÊT – Balade commentée en forêt parking face au restaurant l’Anex Capbreton Catégories d’Évènement: Capbreton

Landes

JOURNÉES DE LA FORÊT – Balade commentée en forêt parking face au restaurant l’Anex, 19 mars 2023, Capbreton . JOURNÉES DE LA FORÊT – Balade commentée en forêt Lieu-dit Marais de la Pointe parking face au restaurant l’Anex Capbreton Landes parking face au restaurant l’Anex Lieu-dit Marais de la Pointe

2023-03-19 13:45:00 – 2023-03-19

parking face au restaurant l’Anex Lieu-dit Marais de la Pointe

Capbreton

Landes EUR 25 Du jeudi 16 au mardi 21 mars 2023

Casino municipal / MOP / Forêt Face au réchauffement climatique, quelle évolution pour notre patrimoine forestier et son mode de production ? Quelle forêt pour demain ?

Telles sont les questions posées à l’occasion de cette première édition des Journées de la forêt. Balade commentée en forêt (4km) Rendez-vous sur le parking face au restaurant l’Anex (Camping de La Pointe)

À partir de 10 ans / Tarif : 25€ / 12 personnes maximum

Réservations obligatoires : 07 80 50 39 25 Du jeudi 16 au mardi 21 mars 2023

Casino municipal / MOP / Forêt Face au réchauffement climatique, quelle évolution pour notre patrimoine forestier et son mode de production ? Quelle forêt pour demain ?

Telles sont les questions posées à l’occasion de cette première édition des Journées de la forêt. Balade commentée en forêt (4km) Rendez-vous sur le parking face au restaurant l’Anex (Camping de La Pointe)

À partir de 10 ans / Tarif : 25€ / 12 personnes maximum

Réservations obligatoires : 07 80 50 39 25 +33 7 80 50 39 25 Mairie de Capbreton parking face au restaurant l’Anex Lieu-dit Marais de la Pointe Capbreton

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Capbreton Landes parking face au restaurant l’Anex Lieu-dit Marais de la Pointe Ville Capbreton Departement Landes Lieu Ville parking face au restaurant l’Anex Lieu-dit Marais de la Pointe Capbreton

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton /

JOURNÉES DE LA FORÊT – Balade commentée en forêt parking face au restaurant l’Anex 2023-03-19 was last modified: by JOURNÉES DE LA FORÊT – Balade commentée en forêt parking face au restaurant l’Anex Capbreton 19 mars 2023 Landes Lieu-dit Marais de la Pointe parking face au restaurant l’Anex Capbreton Landes parking face au restaurant l’Anex Capbreton

Capbreton Landes