Journées de la femme | Quai Cyrano Quai Cyrano Bergerac, vendredi 8 mars 2024.

Quai Cyrano célèbre les femmes !

Au programme (vendredi 8 et samedi 9 mars):

– Causerie par Les Culottées

– Expo portraits de femmes

– Dégustation commentée par des vigneronnes

– Concert avec Maniolya

– Conférence D’Artemisia Gentileschi à Frida Kahlo

– Rencontre dégustation avec Patty Canac et les vigneronnes de So femme & vins

– Collection Elles à la Micro-Folie de la CAB

– Carte blanche à la librairie Montaigne .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-09

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

