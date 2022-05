Journées de la Biodiversité La Ferté-Saint-Aubin, 21 mai 2022, La Ferté-Saint-Aubin.

Journées de la Biodiversité La Ferté-Saint-Aubin

2022-05-21 – 2022-05-21

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Le Compost’Tour :

9h30 Départ à vélo à la découverte de différentes méthodes de compostage (pédagogique, collectif, lombricomposteur…) et des petites bêtes qui l’habitent. (Sur inscription, annulé en cas de pluie, gilet jaune et casque conseillés, obligatoires pour les -12ans)

12h Inauguration du composteur collectif de la MASS.

“De la Feuille à la page, un voyage au coeur des arbres” au complexe sportif:

11h Histoires pour grands et petits par Tralalire

12h30 Pique-nique partagé, zéro déchet (annulé si pluie)

14h et 16h “L’arbre dans la nature, l’arbre dans les livres”

18h Rituel d’ancrage et de connexion aux arbres avec méditation.

Réservation des animations souhaitée auprès de la bibliothèque.

La Maison des Actions Sociales et Solidaires et la Bibliothèque de la Ferté-St-Aubin vous proposent, à l’occasion des Journées de la Biodiversité, un Compost’Tour le 21 mai 2022 de 9h30 à 12h30 et une conférence “De le feuille à la page, un voyage au cœur des arbres” le 22 mai 2022 de 10h30 à 18h30

mass@lafertesaintaubin.fr +33 2 38 64 61 36

Le Compost’Tour :

9h30 Départ à vélo à la découverte de différentes méthodes de compostage (pédagogique, collectif, lombricomposteur…) et des petites bêtes qui l’habitent. (Sur inscription, annulé en cas de pluie, gilet jaune et casque conseillés, obligatoires pour les -12ans)

12h Inauguration du composteur collectif de la MASS.

“De la Feuille à la page, un voyage au coeur des arbres” au complexe sportif:

11h Histoires pour grands et petits par Tralalire

12h30 Pique-nique partagé, zéro déchet (annulé si pluie)

14h et 16h “L’arbre dans la nature, l’arbre dans les livres”

18h Rituel d’ancrage et de connexion aux arbres avec méditation.

Réservation des animations souhaitée auprès de la bibliothèque.

MASS

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-05-11 par