Journées de la biodiversité en Cévennes – Novembre 2022

Journées de la biodiversité en Cévennes – Novembre 2022

2022-11-26 – 2022-11-27

JOURNEES DE LA BIODIVERSITE EN CEVENNESAutour des fruits et plantes sauvages comestibles – tinctoriales et médicinalesL’objectif est de :- faire découvrir de manière simple et ludique les richesses des plantes sauvages, qu’elles soient comestibles, médicinales ou utilisées pour la teinture- d’offrir une vitrine aux producteurs locaux, aux pépiniéristes, aux artisans et aux associations.Au programme :Des animations pour les enfant : Balade en âne et d’autres surprisesDes stands: Plantes, produits locaux, artisanat local ou encore associationsDes conférences et des invités d’honneur : Plantes médicinales, plantes tinctoriales, droit de la cueillette ou encore Aromathérapie et galénique.Et bien d’autres surprises à venir !*Infos pratiques:- Rendez-vous les 26 et 27 Novembre 2022- Où? : Cœur de ville à St Jean du Gard- Horaires : De 9h00 à 18h00- Tarif : Manifestation gratuite (hors prestations et ventes)- Informations complémentaires par téléphone 06 08 31 21 84 ou par mail à contact.eventsjg@gmail.com

+33 6 08 31 21 84

Droits libres

